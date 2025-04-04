Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, Ramazan Bayramı'ndan sonra da ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş yolculuğu devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ardından Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'de geçirdikleri yılların ardından tekrar ülkelerine dönmenin sevincini yaşıyor.

"Ülkeme dönerken ağlayan Türk arkadaşlarım oldu"

Kayseri'den gelen Abdulrauf Alnajjar, "Çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Kayseri'de birçok Türk arkadaşım oldu, hepsi kardeşim, ağabeylerim gibi. Ülkeme dönerken duygusal anlar yaşandı. Ben ülkeme dönerken ağlayan Türk arkadaşlarım oldu. Hepsini çok seviyorum, onlardan ayrılacağım için hüzünlüyüm ama ülkeme döneceğim için mutluyum" dedi.

"Yıllar sonra ülkeme dönüyorum, çok mutluyum"

Ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşayan Cemal Kırıt ise "Türkiye'de çok güzel yıllarım geçti. Burada okula gittim, eğitim aldım, terzilik yaptım ve birçok arkadaş edindim. Hepsi çok iyi insanlardı. Türkiye'de İstanbul, İzmir ve birçok yeri gezdim. Şimdi yıllar sonra ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türk milletine teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KİLİS