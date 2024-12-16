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Suriyeli Mültecilerin Güvenli Dönüşleri Hız Kazanıyor

Suriyeli Mültecilerin Güvenli Dönüşleri Hız Kazanıyor
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Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin, Suriye'deki güvenlik durumunun iyileşmesiyle birlikte, ülkelerine düzenli ve güvenli bir şekilde dönüşleri artıyor. Göç İdaresi Başkanlığı, bu dönüş sürecinde gerekli önlemleri alarak mültecilere destek oluyor.

Türkiye'de çeşitli şehirlerde barınan Suriyeli mültecilerin, Suriye'deki iç savaşın ardından yıllar sonra ülkelerine dönüşleri hız kazandı. Suriye'deki güvenlik durumu iyileştikçe Türkiye-Suriye sınırındaki geçişler artarken mülteciler de düzenli ve güvenli bir şekilde evlerine dönüyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı mültecilerin dönüş yolu haline gelirken Göç İdaresi Başkanlığı ekipleri, her bir mültecinin güvenli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak için düzenli kontroller gerçekleştiriyor. Ülkesine dönüş yapan Suriyeliler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından güvenli bir yolculukla uzun süredir ayrı oldukları memleketlerine kavuşuyor.

Suriye'deki huzur ortamının sağlanması ve güvenli bölgelerin genişlemesiyle birlikte, her geçen gün daha fazla Suriyeli mülteci Türkiye'den dönüş yapıyor. Yıllardır savaşın etkisinden uzak kaldıkları Türkiye'de barınmanın huzurunu yaşayan Suriyeliler, şimdi evlerine dönmenin sevincini yaşıyor.

"Güvenli bir dönüş için her şey hazır"

Türkiye'deki süre boyunca misafirperverlikle karşılaşan Suriyeli mülteciler, Türk halkına teşekkürlerini sunarak, "Burada geçirdiğimiz yıllarda hep güvende hissettik. Şimdi, güvenli bir şekilde ülkeme dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk halkına ve devletine minnettarız" şeklinde duygularını ifade etti.

Dönüş süreci devam ediyor

Göç İdaresi Başkanlığı, mültecilerin evlerine dönüş sürecinde her türlü yardımı sağlayarak, güvenli ve düzenli bir yolculuk için gerekli önlemleri alıyor. Kapıda giriş için bekleyen Suriyelilere ayrıca burada çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından da çay, su, çorba, yemek gibi ikramlar da sağlanıyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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