Suriyeli mültecilerin bayram sonrası ülkelerine dönüşü devam ediyor

Bayramdan sonra Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüş yapan Suriyeli mülteciler, yıllarca kaldıkları Türkiye'ye teşekkür ederek duygusal veda mesajları verdi.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine dönen Suriyeliler, yapılan çıkış işlemlerinden sonra yanına aldıkları eşyaları ve besledikleri evcil hayvanları ile ülkelerine dönüyor.

" Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadım"

22 yaşındaki Suriyeli Abdullah Haşşeb, 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Hiçbir sorun yaşamadım. Okula gitmedim ama çalıştım, fayans işiyle uğraştım, güzeldi. Artık Suriye'ye dönmem gerekiyor. Türkiye güzeldi, İzmir'de güzel yıllarım geçti. Arkadaşlarım oldu, birlikte işe gidip gelirdik. İyi insanlardı" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi ikinci ülkem olarak görüyorum"

Bir diğer Suriyeli mülteci Negem El Halaf ise 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyerek, "Üzgünüm, çünkü Türkiye'yi ikinci ülkem olarak görüyorum, çok seviyorum. Hayatım burada geçti, güzel yıllardı. Yeni bir dil, yeni arkadaşlar, yeni bir kültür öğrendim. Yine de üzgünüm ama bir yandan da mutluyum. Artık tamamen özgürüz, ülkem kurtuldu. Gidiyorum ama burayı bırakacağım için de üzgünüm. Bir yandan da korkuyorum, dilim tam değil ama Türkçe'ye daha yakınım. Nasıl karşılanacağımı tam bilmiyorum ama inşallah güzel geçer" dedi.

Ankara'dan gelen Halaf, 8 yıl boyunca başkentte yaşadığını, daha önceki yıllarda ise Adana'da bulunduklarını anlattı. Halaf, "Adana'da teyzem ve akrabalarım vardı, güzel geçti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Ülkesini bize açtığı için ona büyük selamlar gönderiyoruz" diye konuştu. - KİLİS