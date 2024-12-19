Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş masaya koyacağı asgari ücret rakamını açıklayacak
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
'Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı'
"Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı"

Suriyeli Mülteciler Vatanlarına Dönmeye Devam Ediyor

Suriyeli Mülteciler Vatanlarına Dönmeye Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyeli mülteciler, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönmeye başladı. Yanlarında evcil hayvanlar ve Türkiye'deki lezzetleri getiren mültecilerin mutluluğu dikkat çekti.

Suriyeli mülteciler, Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye'de yıllarca süren zorunlu yaşamın ardından vatanlarına dönmeye devam ediyor. Dönüş için Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen göçmenlerin kimisi geri dönüş yolculuklarında geçmişlerinden ve Türkiye'deki hatıralardan kopmamak için yanlarına kedilerini, kimisi ise Antep baklavasını aldı.

61 yıl süren Baas rejiminin son bulduğu Suriye'de yaşam şartları iyileştikçe, Türkiye'deki Suriyeliler de ülkelerine dönmeye devam ediyor. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk, önceki günlere kıyasla daha az olsa da geçiş yapan ailelerin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Ailelerin çoğunlukta olduğu geçişlerde, bazı mülteciler yanlarına sevdikleri evcil hayvanlarını alırken, bazıları da Türkiye'de edindikleri lezzetleri, özellikle de Antep baklavasını yanlarına almayı tercih etti.

"Kedimi yanıma aldım, Türkiye'yi unutmayacağım"

1 yaşındayken ailesiyle Halep'ten kaçarak Türkiye'ye sığınan 12 yaşındaki Muhteha Derkel, annesi ve 2 kardeşiyle birlikte vatanına dönen mülteciler arasında yer aldı. İlk kez Suriye'ye gidecek olan Derkel, heyecanını gizleyemedi ve yıllarca beslediği kedisi Pisso'yu da yanına almayı unutmadı. Kedisini çok sevdiğini belirten Derkel, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada birçok arkadaşlık kurduğunu söyledi. Eğitimine Halep'te devam edeceğini ve hayalinin öğretmen olmak olduğunu belirten Derkel, Türk halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Sınır kapısında geçiş işlemleri sırasında mültecilere çeşitli ikramlar sunulurken, çocuklara da pamuk şeker dağıtıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
img

Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi
img

Belediye Başkanı, DEM Parti'den ihraç edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.