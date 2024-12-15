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Suriyeli Mülteciler, Uzun Süre Sonra Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriyeli Mülteciler, Uzun Süre Sonra Ülkelerine Dönmeye Başladı
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Baas rejiminin yıkılması sonrası, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek güvenli bir şekilde ülkelerine dönüş yapıyor. Mülteciler, Türkiye'deki yardımseverlik için Türk halkına teşekkür ediyor.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ve Esad'ın kaçması ile muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, yıllar sonra ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve rejimin devrilmesiyle birlikte, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen mülteciler, Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı kontroller ve işlemlerin ardından Türkiye- Suriye sınırından geçerek, uzun süredir ayrı kaldıkları topraklarına yeniden kavuşuyor.

Yıllarca savaşın gölgesinde evlerinden ve ailelerinden uzak kalan mülteciler şimdi huzur içinde geri dönme umudu taşıyor. Türkiye'de kaldıkları süre boyunca devletin kendilerine sağladığı şefkat ve yardımseverlikten memnun olduklarını dile getiren mülteciler, Türk halkına teşekkürlerini sunarak, "Türk halkı çok yardımseverdi. Yıllarca burada güven içinde yaşadık, yiyecekten barınmaya kadar her konuda devletimiz bize yardımcı oldu. Türkiye'de kaldığımız süre zarfında zor bir dönem yaşadık ama burada kendimizi güvende hissettik. Şimdi ise evlerimize dönmenin sevincini yaşıyoruz. Türk halkına ve hükümetine minnettarız" ifadelerini kullandılar. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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