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Suriyeli Mülteciler, Savaş Sonrası Ülkelerine Dönüş Hazırlığında

Suriyeli Mülteciler, Savaş Sonrası Ülkelerine Dönüş Hazırlığında
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Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, ülkesinde yaşanan gelişmeler sonrasında Suriye'ye dönmek için hazırlıklara başladı. Beşer Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından, mülteciler sevinçle bu durumu karşılıyorlar. Türkiye'nin kendilerine sağladığı destek için teşekkür eden Suriyeliler, en kısa sürede geri dönmeyi umuyorlar.

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için hazırlıklara başladılar.

Suriye'de Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi ve 60 yıllık Bass rejimini sonlandırdı. Muhaliflerin ilerleyişiyle Beşer Esad ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan Suriyeli vatandaşlar durumu sevinçle karşıladı. Ankara'nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli mülteciler ülkelerinin Suriye'de ki gelişmeleri olumlu bulduklarını ifade ederek, duygularını paylaştı.

Önder Mahallesinde lokanta işleten Suriyeli Ziyad Ömer, Muhalif grupların Suriye'de ki ilerleyişi hakkında ki duygularını İHA muhabiriyle paylaştı. Ziyad, "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. 10 senedir bekliyorduk zaten. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Türkiye 10 senedir bize yanlış hiçbir şey yapmadı. Tüm Türklere teşekkür ederim. Şu an da Suriye' de ortalık biraz karışık. Hazırlıklarımızı yapıp inşallah 3 ay içerisinde Suriye'ye döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer Suriyeli mahalli sakini olan Hasan Akşan ise 14 senedir Türkiye'de olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. En yakın zamanda tekrar döneceğiz Suriye'ye. Bu arada biz Türkiye'ye bizi misafir ettiği için çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda toparlanıp ülkemize döneceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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