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Suriyeli Mülteciler, Esad Rejiminin Düşmesinin Ardından Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriyeli Mülteciler, Esad Rejiminin Düşmesinin Ardından Ülkelerine Dönmeye Başladı
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Esad rejiminin düşmesiyle Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan yurtlarına dönen Suriyeli mülteciler, Türkiye'ye teşekkür etti. 13 yıl aradan sonra geri dönen aileler, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriyeli mülteciler, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan yurtlarına dönmeye devam ediyor. Suriyeliler 13 yıl sonra ülkelerinin yeniden inşası için geri dönerken Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriyeli mülteciler, Esad rejiminin 8 Aralık'ta düşmesinin ardından Türkiye'den ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na sabahın erken saatlerinde çok sayıda Suriyeli gelerek, yurtlarına dönmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 1963'te iktidara gelen Baas rejiminin sona ermesinin ardından, Şam'ın kontrolünü ele geçiren muhaliflerin, Beşar Esad'ı ülkesinden kaçmaya zorlamasıyla, Suriyeliler evlerine dönmeye başladı.

"Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz"

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelenlerden Zekeriya Katmuş, 10 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirterek, Esad'ın kaçmasının ardından yurtlarına dönmeye karar verdiklerini söyledi. Katmuş, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, burada çok iyi karşılandık. Allah razı olsun, haklarını helal etsinler" dedi. Ayrıca, tüm akrabalarının da Suriye'ye dönme kararı aldığını ifade eden Katmuş, kış şartları nedeniyle baharı bekleyen akrabalarının, ülkesini yeniden inşa etmek için geri döneceklerini söyledi.

"Doktor olmak istiyorum"

Eslam Katmuş, 1 yaşında Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde büyüdüğünü belirterek, Suriye'de okuluna devam edeceğini ve ileride doktor olmak istediğini söyledi. Katmuş, Türkiye'ye misafirperverlikleri için teşekkür etti.

İç savaşın sona ermesinin ardından ülkelerine dönmenin heyecanını yaşayan Suriyeliler, pikaplarla taşıdıkları eşyalarla gümrük işlemlerinin ardından yurtlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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