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Suriyeli Mühendis 14 Yılın Ardından Ülkesine Dönme Kararı Aldı

Suriyeli Mühendis 14 Yılın Ardından Ülkesine Dönme Kararı Aldı
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Suriye iç savaşından sonra Türkiye'ye yerleşen mühendis Yusuf Said, 14 yılın ardından memleketine dönme kararı aldığını ve orada mühendis olarak çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Türkiye’ye teşekkür eden Said, artık kendi topraklarında çalışmak istediğini belirtti.

Suriye'de iç savaş çıkmadan önce hastane laboratuvarında mühendis olarak çalışan ve iç savaş sonrası Türkiye'ye yerleşen Suriyeli Yusuf, 'misafirlik yeter' diyerek 14 yılın ardından ülkesine döneceğini ve aynı işte çalışacağını söyledi.

Suriye'deki iç savaş öncesinde ülkesinde bir hastane laboratuvarında mühendis olarak çalışan Suriyeli Yusuf Said, savaştan sonra Türkiye'ye yerleşerek hayatını sürdürmeye devam etti. Said, tam 14 yıl aradan sonra, ülkesine dönme kararı aldı.

"Türkiye bize bir yuva oldu ama artık kendi toprağımda çalışmak ve katkıda bulunmak istiyorum" diyen Suriyeli mühendis Said, hem mutluluk hem de heyecan duyduğunu belirtti.

Suriyelilere yönelik, '14 yıl misafirlik yeter' diyen Said, "Ben burada 5 yıldır tavukçu dükkanında, ondan önce farklı işlerde çalıştım. Türk kardeşlerimize teşekkür ederiz bize 13-14 yıl baktılar. Ben orada mühendistim. Biz de kısa sürede gideceğiz. Yeni vatanımız oldu herkese çok teşekkürler, Kahramanmaraş ve tüm mahallelerine teşekkürler. Artık misafirlik yeter" dedi.

Kahramanmaraşlı esnaf Arap Buz ise, "Kendileri adına seviniyoruz ancak biz gidecekleri için üzülüyoruz kendileriyle arkadaşlığımız ve komşuluğumuz oldu" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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