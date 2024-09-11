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Suriyeli Mahmut Hilal, kaybolan cüzdanı sahibine teslim etti

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Hatay'da kaybolan 80 bin TL parası bulunan Suriyeli Mahmut Hilal, cüzdanın sahibi Meysem Anlar'ı bulup teslim etti. Anlar da daha önce kaybettiği 80 bin TL'sini bir Türk vatandaşı sayesinde geri almıştı.

Hatay'da geçtiğimiz yıllarda kaybolan 80 bin TL parası Türk vatandaş tarafından bulunarak kendisine teslim edilen Suriyeli Mahmut Hilal, yerde bulduğu cüzdanın sahibi Meysem Anlar'ı bularak sahibine teslim etti.

Antakya ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Meysem Anlar, motosikletiyle Ekinciler Mahallesi'nde giderken cüzdanı düşürdü. Bir süre sonra akaryakıt almak için cüzdanını kontrol eden Anlar, cüzdanın cebinde olmadığını fark etti. Durum üzerine üzüntü yaşayan Anlar'ın cüzdanı Suriyeli Mahmut Hilal tarafından bulundu. Hilal, durumu polis ekiplerine bildirerek içinde 5 bin TL para olan cüzdanı sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası cüzdan sahibi Anlar bulundu ve Hilal tarafından kendisine cüzdanı teslim edildi. Geçtiğimiz yıllarda 80 bin TL parasını kaybeden Hilal'in parasının da bir Türk vatandaşı tarafından bulunarak kendisine teslim edildiği öğrenilirken, yapılan davranışla gönülleri fethetti.

"Petrole gidip benzin aldığım sırada cüzdanımın üzerimde olmadığını fark ettim"

5 bin TL parasının olduğu cüzdanının bulunmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Meysem Anlar, cüzdanını nerede kaybettiğini bilmediğini belirterek, "Petrole gidip benzin aldığım sırada cüzdanımın üzerimde olmadığını fark ettim. Cüzdanımı aramaya başladım. Annemi arayıp evde olup olmadığını sorduğumda evde olmadığını söyledi. O sırada polis memurları beni aradılar. Polisler cüzdanımı bulduklarını söylediler. Duyarlı bir vatandaşın cüzdanı bulup polislere teslim ettiğini söyleyip gelip almamı istediler. Duyarlı arkadaşımız Suriyeli bir vatandaş. Buna benzer bir olay onun da başına gelmiş. Kendisi de para kaybedip başkası tarafından bulunup ona geri teslim edilmiş. Şimdi ise kendisi de aynı durumu bana yaptı. Bence bütün insanları aynı kefeye koymamamız gerekiyor. Duyarlı insanlar da var. Birinin kötülüğüyle herkes kötü olacak hali yok" dedi.

"Kaybettiğim 80 bin TL parayı bulup bana geri teslim eden de bir Türk vatandaşıydı"

Kendisinin zamanında 80 bin TL'sini kaybettiğini ve Türk vatandaşın parayı bulup kendisine teslim ettiğini söyleyen Mahmut Hilal ise, "Ben ve eşim motosikletle eve doğru giderken yolda yere saçılan parayı gördüm. Paraları toplarken cüzdanı alıp kimlik bilgilerine baktım. Cüzdanı toparladıktan sonra paraları yerine koydum. Eşimi gidip eve bıraktıktan sonra karakola gitmek için evden ayrıldım. Bu sırada polis aracını görüp onlarla iletişime geçtim ve cüzdanı polise teslim ettim. Polis memurları da cüzdan sahibiyle iletişime geçtiler. Cüzdan sahibi gelip cüzdanını aldı. Bu olaya benzer bir durum yaşadım. Balıkçılar çarşısında 80 bin TL paramı kaybettim. Duyarlı bir vatandaş parayı bulup bana teslim etti. Ben 'ne ekersem onu biçerim' sözüne inanarak bulduğum cüzdanı sahibine ulaştırdım. Önceden kaybettiğim parayı bulup bana geri teslim eden de bir Türk vatandaşıydı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

hatay

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