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Yeni Yönetimden Suriyeli Göçmenlere Ülkeye Dönme Çağrısı

Yeni Yönetimden Suriyeli Göçmenlere Ülkeye Dönme Çağrısı
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni yönetim, Türk halkına teşekkür etti ve Suriyeli göçmenlere memleketlerine dönmeleri için çağrıda bulundu. Komutanlar, Türkiye'nin yardımlarına minnettar olduklarını ifade ederken, Türkiye'de yaşayan hemşehrilerini Suriye'ye davet etti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla kontrol ele alan yeni yönetimin komutanları, Türkiye'ye yardımları için teşekkür ederken, Suriyeli göçmenlere "Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün" çağrısında bulundu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından hayat normale dönüyor. Suriye'nin başkenti Şam'da kontrolü sağlayan yeni yönetimin askerleri, kentin güvenliği için nöbet tutmaya başladı. Türk halkına yaptıkları için teşekkür eden komutanlar, Türkiye'de yaşayan hemşehrilerini ülkelerine davet etti.

"Dönün burası bizim vatanımız"

Yeni yönetimin askerlerinden Muhammed Hüseyin Hasattuf savaşı kazandıklarını ifade ederek, "Savaş elhamdülillah bitti ve biz ülkemize yeniden geldik. Türkiye'de bize yardım etti. Türkiye'nin yeri her zaman başımızın üstünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün. Türkiye bizi misafir etti ve ev verdi, Allah razı olsun. Dönün gelin burası bizim vatanımız" dedi.

"Şehit olan Türk askerlerine Allah'tan rahmet diliyorum"

Yeni yönetimin bir diğer askeri Ahmed Al Zahri ise, "Allah'ın izniyle 5 yıldır hazırlanıp eğitim aldık. Çok şükür Allah bize bu yolu açtı ve buralara geldik. Türkiye Cumhuriyeti'ne yanımızda durdukları için teşekkür ediyoruz. Suriye'de şehit edilen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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