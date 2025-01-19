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Suriyeli Kardeşler Yıllar Sonra Ülkelerine Dönüyor

Suriyeli Kardeşler Yıllar Sonra Ülkelerine Dönüyor
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Hatay'daki sınır kapılarından dönen Suriyeli vatandaşlar arasında, yarıyıl tatilini fırsat bilerek karnelerini alan Sana ve Ragat Hazladi kardeşler de bulunuyor. Suriye'deki 13 yıllık savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin dönüşü hız kazandı.

Hatay'daki sınır kapılarından Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüşleri sürüyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla karnelerini alan Sana ve Ragat Hazladi kardeşler de aileleriyle birlikte yıllar sonra ülkelerine döndü.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerindeki savaşın son bulmasıyla yeniden ülkelerine dönmeye başladılar. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyelilerin geçişleri devam ederken, sömestir tatilinin başlaması ile dönüşler arttı. Türkiye'de 7'nci ve 5'inci sınıfta okuyan ve takdirname ile ilk dönemi bitiren Sana ve Ragat Hazladi kardeşler, ülkelerine döndükleri için çok mutlu ve heyacanlı olduklarını söylediler.

"Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim"

7 yıl sonra ülkesine döneceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Ragat Hazladi, "Sınavları yaptık, sonra arkadaşlarla eğlendik. Karneyi dün aldık. Suriye'ye dönmek için karneleri almayı bekliyorduk. Takdirname belgesi aldım. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özleyeceğim. Çünkü onlar benim daha iyi olmama yardımcı oldular. Ülkeme gideceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Suriye'de yeni arkadaşlıklar kuracağım ve diğer akrabalarımla daha güzel vakitler geçireceğim. Halep'e gideceğiz. Suriye'den ayrıldığım zaman 5 yaşındaydım ve bu yüzden Halep'i çok hatırlamıyorum. Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de 7 yıl yaşadım ve çok mutluydum. Büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Çünkü bir şeyler tasarlamayı seviyorum" dedi.

"Benimle arkadaş oldukları ve beni korudukları için hepsine teşekkür ederim"

5'inci sınıfta okuyan Sana Hazladi de, "7 yıldır Türkiye'deyim. Ülkeme gideceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Ailemle Suriye'ye gideceğiz. Karne olarak takdirname belgesi aldım. Bu yıl okul güzel ve kolay geçti. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı hepsini özleyeceğim. Benimle arkadaş oldukları ve beni korudukları için hepsine teşekkür ederim. En sevdiğim ders matematikti. Büyüyünce matematik öğretmeni olmak istiyorum. Esad kaçtığı için çok mutluyum. Suriye'ye gidip okuluma devam edeceğim. Halep'e gideceğiz. Halep'te sağlam evimiz var" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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