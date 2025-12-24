Suriyeli kameraman: 'Çocuklarımın okulu bitince ülkeme döneceğim'

Kilis'te yaşayan Suriyeli kameraman, Türk bayrağını öperek teşekkür etti ve çocuklarının okulu bittikten sonra ülkesine döneceğini dile getirdi.

25 yıldır düğün kameramanlığı yapan Suriyeli Zekeriya Elabdullah, 2013 yılında geldiği Türkiye'de hem mesleğini sürdürdü hem de yeni bir hayat kurdu. Röportaj sırasında Türk bayrağını öperek başına koyan Elabdullah, çocuklarının okulu bittikten sonra ülkesine dönmeyi planladığını söyledi.

2013 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan ve 25 yıldır düğün kameramanlığı ile fotoğrafçılık yapan Suriyeli Zekeriya Elabdullah, Türkiye'deki yaşamına dair duygularını anlattı. Mesleğe 9-10 yaşlarında başladığını ifade eden Elabdullah, Türkiye'ye ilk geldiğinde bazı zorluklar yaşadığını ancak bir yılın ardından Türkçeyi öğrenmesiyle hayatının düzene girdiğini söyledi. Türkçeyi öğrendikten sonra hem işinde hem de sosyal hayatında daha mutlu olduğunu dile getiren Elabdullah, "Türkçe öğrendiğim zaman her şey daha güzel oldu" dedi.

"Onun sayesinde burada çalışmaya başladım"

Türkiye'de düğün sektöründe çalışmaya bir arkadaşının vesilesiyle başladığını belirten Elabdullah, "İlk geldiğimde bir arkadaşım düğün işlerine bakıyordu. Onun sayesinde burada çalışmaya başladım" diye konuştu.

"Türkiye benim ikinci vatanım oldu"

Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür eden Elabdullah, "Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Türk milletinden Allah razı olsun. Burada mutluyum, çocuklar da mutlu" ifadelerini kullandı.

"Çocukların okulu bittikten sonra dönmeyi düşünüyorum"

Çocuklarının eğitimini tamamlamasının ardından ülkesine dönmeyi düşündüğünü belirten Elabdullah, "Sonuçta bizim vatanımız Suriye. Şartlar zaman zaman zor olsa da çocukların okulu bittikten sonra dönmeyi düşünüyorum" diye konuştu. - KİLİS