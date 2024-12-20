Hatay'daki Suriyeli Toptancılar Ülkelerine Dönmek İçin İndirim Kampanyası Başlattı

HATAY (İHA) – Hatay'da gıda toptancılığı yapan Suriyeli 2 esnaf, ülkelerine bir an önce dönebilmek için indirim kampanyası başlattı. Elindeki ürünü bitirerek ülkelerine dönme planı yapan Suriyeli esnaf, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan insanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yıllar sonra ülkelerine dönme hazırlığı yapıyorlar. Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'a yerleşen ve kendilerine hayat kuran insanlardan olan gıda toptancıları da ellerindeki ürünleri bitirerek ülkelerine dönmek için kampanya başlattılar. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşayan gıda toptancıları; 33 yaşındaki Mustafa Mahfuz ile 25 yaşındaki Cemal Elabdullah Elsaado ülklerine dönebilmek için ellerindeki ürünlerin bitmesini bekliyorlar.

"Elimde 500 bin TL'lik mallar var ve onları satıp Suriye'ye gideceğim"

Savaş öncesi Suriye'de yaptığı gıda toptancılığı mesleğini Hatay'da devam ettirdiğini ve dönüş için elindeki ürünleri satmayı beklediğini belirten Mustafa Mahfuz, " Suriye'deyken de toptancılık yapıyordum ve Türkiye'ye geldiğimde bu işi yapmaya devam ettim. Halep'e gideceğim çünkü evim sağlam kaldı. Halep'te annem, babam ve akrabalarım var. Toptancılık işi yapıyorum. Bakliyat, şeker, yağ, çikolata gibi mallar satıyorum. Şimdi ellerimde bazı mallar var, onları ucuza satıp Suriye'ye gideceğim. Elimde 500 bin TL'lik mal var, onları satıp o parayla ülkeme gideceğim ve herkesin vatanına gitmesi isterim. Mecbur kaldığım için ülkemden çıkıp buraya geldim. Zulümler ve ölümler oldu. Bir anda bitmiş bir ülke, yavaş yavaş eski haline dönecek. Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim" dedi.

"Türk milleti benim annem, babam ve kardeşim gibi oldular"

Ülkesine dönmek için elindeki ürünleri bitirmeyi hedefleyen Cemal Elabdullah Elsaado, "Esad gitti ve zulüm bitti. Esad çok zalim biriydi. Şükürler olsun ki Esad gitti ve şimdi ise Suriye'ye gideceğiz. Bu marketteki mallar bitsin, hemen Suriye'ye gideceğim. Markette bakıyorum ve toptancıyım. Markette 400 bin TL değerinde malları ucuza satıp Halep'e gideceğim. Annem, babam ve akrabalarım hepsi orada. 11 yıldır ailemi göremedim, ailemi özledim. Bir gün Suriye daha iyi olacak. Savaş bir daha olmaz inşallah, yeni bir Suriye olacak. Bunun için çok mutluyum. Halep'te bozuk bir ev var ve onu tamir edeceğim. Evi yaptıktan sonra market açacağım ve yeni bir hayata başlayacağım. Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Türk milletinin hepsi benim; annem, babam ve kardeşim gibi oldular" ifadelerini kullandı. - HATAY