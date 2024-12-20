Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
ABD basınından Suriye iddiası! Esad sonrası bir ilk yaşanacak
Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
İsrail'e açık açık meydan okudular
Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Yük treni işçi servisine çarptı! Ekipler olay yerinde

Hatay'daki Suriyeli Toptancılar Ülkelerine Dönmek İçin İndirim Kampanyası Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da gıda toptancılığı yapan Suriyeli esnaf, ülkelerine dönmek amacıyla indirim kampanyası başlattı. Elindeki ürünleri satıp Suriye'ye dönmeyi planlayan Mustafa Mahfuz ve Cemal Elabdullah Elsaado, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. 2011'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönüş hazırlıkları yapıyor.

HATAY (İHA) – Hatay'da gıda toptancılığı yapan Suriyeli 2 esnaf, ülkelerine bir an önce dönebilmek için indirim kampanyası başlattı. Elindeki ürünü bitirerek ülkelerine dönme planı yapan Suriyeli esnaf, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan insanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yıllar sonra ülkelerine dönme hazırlığı yapıyorlar. Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'a yerleşen ve kendilerine hayat kuran insanlardan olan gıda toptancıları da ellerindeki ürünleri bitirerek ülkelerine dönmek için kampanya başlattılar. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşayan gıda toptancıları; 33 yaşındaki Mustafa Mahfuz ile 25 yaşındaki Cemal Elabdullah Elsaado ülklerine dönebilmek için ellerindeki ürünlerin bitmesini bekliyorlar.

"Elimde 500 bin TL'lik mallar var ve onları satıp Suriye'ye gideceğim"

Savaş öncesi Suriye'de yaptığı gıda toptancılığı mesleğini Hatay'da devam ettirdiğini ve dönüş için elindeki ürünleri satmayı beklediğini belirten Mustafa Mahfuz, " Suriye'deyken de toptancılık yapıyordum ve Türkiye'ye geldiğimde bu işi yapmaya devam ettim. Halep'e gideceğim çünkü evim sağlam kaldı. Halep'te annem, babam ve akrabalarım var. Toptancılık işi yapıyorum. Bakliyat, şeker, yağ, çikolata gibi mallar satıyorum. Şimdi ellerimde bazı mallar var, onları ucuza satıp Suriye'ye gideceğim. Elimde 500 bin TL'lik mal var, onları satıp o parayla ülkeme gideceğim ve herkesin vatanına gitmesi isterim. Mecbur kaldığım için ülkemden çıkıp buraya geldim. Zulümler ve ölümler oldu. Bir anda bitmiş bir ülke, yavaş yavaş eski haline dönecek. Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim" dedi.

"Türk milleti benim annem, babam ve kardeşim gibi oldular"

Ülkesine dönmek için elindeki ürünleri bitirmeyi hedefleyen Cemal Elabdullah Elsaado, "Esad gitti ve zulüm bitti. Esad çok zalim biriydi. Şükürler olsun ki Esad gitti ve şimdi ise Suriye'ye gideceğiz. Bu marketteki mallar bitsin, hemen Suriye'ye gideceğim. Markette bakıyorum ve toptancıyım. Markette 400 bin TL değerinde malları ucuza satıp Halep'e gideceğim. Annem, babam ve akrabalarım hepsi orada. 11 yıldır ailemi göremedim, ailemi özledim. Bir gün Suriye daha iyi olacak. Savaş bir daha olmaz inşallah, yeni bir Suriye olacak. Bunun için çok mutluyum. Halep'te bozuk bir ev var ve onu tamir edeceğim. Evi yaptıktan sonra market açacağım ve yeni bir hayata başlayacağım. Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Türk milletinin hepsi benim; annem, babam ve kardeşim gibi oldular" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Salondaki herkesin izlediği an
img

Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
img

Dünyaca ünlü dev banka Türkiye'ye geri dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Gece yarısı sürpriz buluşma
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
AB'den dikkat çeken Suriye kararı
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi

Son Dakika Haberleri

CUMA NAMAZI saat kaçta? 20 ARALIK Cuma kaçta okunacak? İl il cuma namazı saatleri! EN YENİ CUMA MESAJLARI 20 ARALIK | Resimli, ayetli, dualı ve anlamlı Cuma mesajları! 19 Aralık MasterChef kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 4. ceketi alan belli oldu! Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım cuma namazı kılınışı! Cuma namazı kaç rekâttır? Türkiye'de en uzun gece hangi ilde? Günler ne zaman uzayacak? 20 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? En uzun gece ne zaman 2024? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur? 20 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 20 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (20 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20 Aralık Konak, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 20 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.