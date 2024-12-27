Üye Girişi
Haberler
Narin davasında 2. gün! Amca Salim Güran'dan karar öncesi son savunma
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran'ın avukatı: Narin cinsel istismara maruz kalmışsa olağan şüpheli Nevzat'tır
"Narin cinsel istismara maruz kalmışsa şüpheli odur"
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

Suriyeli Emine'nin Hikayesiyle 5 Bin Çocuğa Umut Oldular

Suriyeli Emine'nin Hikayesiyle 5 Bin Çocuğa Umut Oldular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de bir bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan Emine İsmail'in tedavisi için Türkiye'de kurulan dernek, 5 bin çocuğun tedavisine katkı sağladı. Gönüllü doktorlar, Emine'nin yaşadığı zorlu sürecin ardından başlattıkları projelerle birçok çocuğa umut olmayı hedefliyor.

Suriye'de evlerine düşen bomba sonucu patlayan sobadan yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Emine İsmail'in hayat hikayesinden etkilenen gönüllü doktorlar, kurdukları dernekle 5 bin çocuğun derdine derman oldu.

Suriyeli İsmail ailesi, 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 8 sene önce yaşadıkları Halep kentinden İblid'de bulunan akrabalarının yanına gitti. Burada evlerinin yakınına düşen bir bomba parçasının sobalarına çarpması sonucu Emine İsmail ve annesi Zeynep Muhammed yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan Emine, gönüllü doktorlardan oluşan heyet tarafından Türkiye'de 40 kez ameliyat edildi. Emine'nin hayat hikayesinden etkilenen ve çoğunluğu sağlık görevlilerinden oluşan gönüllülerin kurduğu Ala Hayat Minik Masumlar Derneğince yaklaşık 5 bin çocuğun tedavisi sağlandı.

"Emine kızımız benim karşıma çıkan ilk çocuktu"

Üniversiteyi bitirdikten sonra Suriye'de aktif olarak bulunduğunu ve bu esnada Emine İsmail ile tanıştığını anlatan Ala Hayat Minik Masumlar Derneği Başkanı Ayşegül Aksu, "Emine kızımız kapanmayan gözleri, kapanan boynu, uzuvları tamamen yanmış, çok zorlu bir süreçten geçmiş bir çocuk olarak benim karşıma çıkan ilk çocuktu. Sağlık yönetimi okuduğum için ve çok sayıda doktor çevrem olduğu için benim ilgilenmemi istemişlerdi. Ben de oyuncakları aldım ve o çocuğumuzun yanına gittim. O çocuk oyuncakların yüzüne bile bakmadı. Hemen bir fotoğraf çıkardı, çok tatlı ve çok güzel bir çocuğun fotoğrafını gösterdi bana. Ben bir komşusu, akrabası zannederken, 'Ene', yani 'Ben' dedi. Orada şaşırarak ve üzgün bir şekilde dizlerimin üzerine çöktüm. O çocuk bana, 'Gözlerimi kapatarak uyumak istiyorum', 'Boynumu hareket ettirmek istiyorum' dedi. Çünkü boyun bölgesi de komple yanıktı. Çocuğumuz hep benden uzuvları ile ilgili bir şeyler istedi" dedi.

"Demek ki bir şey dert edilince onun şifası da geliyor"

Emine'nin kendisinden oyuncak yerine göz açıp kapatma, burnundan nefes alma gibi insani temel ihtiyaçlarını karşılayabilme talebi olduğunu ve ilk defa bir insanın böyle bir talebiyle karşılaştığını ifade eden Aksu, "Bu bir çocuk olunca benim hayatımın dönüm noktası oldu. Ameliyatlara başladık, bir, iki, üç, beş, yedi, dokuz. Her seferinde rahatsız olduğu bir şey ortadan kalktı. Gözleri kapanmaya başladı, burnundan nefes almaya başladı, ağzı kapanmaya başladı. Rahat yemeye başladı, boynunu döndürmeye başladı, dedik ki tamam. Demek ki bir şey dert edilince onun şifası da geliyor. Ona vesile olmanın mutluluğu da genel olarak bütün hayatıma yansıdı" diye konuştu.

"5 bine yakın ihtiyaç sahibi çocuğun tedavisini gerçekleştirdik"

Dernekleşme sürecinin Emine ile başladığını ve şu anda 5 bine yakın ihtiyaç sahibi çocuğun tedavisini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Aksu, "Sadece bu sene 2 bin 500 ameliyat gerçekleştirdik. Emine, ismi değişmeli bence, Emine'nin ismi Umut olmalı. Çünkü Emine kendisi ile başlanan serüvende binlerce çocuğa umut oldu. Emine'nin yüzündeki çizgilere de bir harita olarak bakıyorum artık. Afganistan'a giden bir yara izi, Suriye'ye giden yara izi, Afrika'ya gittik, Afrika'ya giden bir yara izi. Emine'nin yüzünde gördüğümüz yanıklar aslında bu serüveni başlatan çok güzel bir umut haritası oldu" dedi.

"Biz elimizden geldiği kadar Emine'nin yanında olmaya çalışıyoruz"

Emine'nin tedavisine devam ettiklerini ve önünde hala uzun bir tedavi süreci olduğunu söyleyen Aksu, "Emine'nin yolu zorlu. Artık genç kız olduğunun farkında, artık yaşıtlarının yavaş yavaş arkadaşlık kurma çağının geldiğinin farkında. Ama Emine hiçbir zaman evlenemeyecek, hiçbir zaman bir çocuk doğuramayacak, hiçbir zaman yaşıtlarının yaşadığı hayatı yaşayamayacak. Zor bir hayat Emine için. Ama biz elimizden geldiği kadar Emine'nin yanında olmaya çalışıyoruz. Sağlıkla ilgili bir ihtiyacı olduğunda Emine'nin elinden tutmaya çalışıyoruz. İzlerini biraz daha gidermek için yüzü ile ilgili cihaz tedavileri yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Aksu, Baas rejiminin devrilmesiyle Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin memleketlerine döndüğüne ama Türkiye'de tedavi için kalması gereken en az 700 çocuk olduğuna dikkati çekti.

Suriyeli Emine İsmail ise evlerinde sobanın yanında annesi ile oturduğu esnada düşen bir bomba parçasının sobalarına çarpması sonucu patlama yaşandığını söyledi. Patlamanın ardından vücudunun birçok yerinde yanıklar oluştuğunu dile getiren İsmail, yüz, göz, el bilekleri ve ayaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli noktalarından 40'a yakın ameliyat olduğunu ve tedavisinin tamamlanması için de ameliyatların hala devam edeceğini kaydetti. Ayrıca İsmail, okulu çok sevdiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından okula başlamak istediğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
img

Netanyahu'ya büyük şok! Eşi hakkında "taciz" soruşturması
img

Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar

Son Dakika Haberleri

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.