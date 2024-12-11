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Suriyeli Asya Arslan, Vatandaşlık Arıyor

Suriyeli Asya Arslan, Vatandaşlık Arıyor
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Asya Arslan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle ülkesine dönüp atalarının mezarlarını ziyaret etmek istiyor. Ancak kimliğinin olmadığını ve Türkiye'deki evliliği nedeniyle vatandaşlık almak için hak tanınmadığını belirtiyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 13 yaşında Türkiye'ye sığınan ve Yozgat'ın Sorgun ilçesinde evlenerek yeni bir hayat kuran Asya Arslan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle ülkesine dönüp atalarının mezarını ziyaret etmek istiyor.

13 yaşındayken Suriye'deki savaştan kaçarak Yozgat'ta yeni bir hayata merhaba diyen Suriyeli Asya Arslan, 5 yıl önce Murat Arslan ile evlendi. Bir çocuk annesi Arslan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle ülkesine dönüp atalarının mezarını ziyaret etmek istiyor.

Kimliğinin olmadığını ve bu durumun hayatını zorlaştırdığını ifade eden Asya Arslan, "13 yıldır Türkiye'deyim. Buraya geldiğimde küçücük bir çocuktum. Şimdi bir ailem ve bir çocuğum var ama vatandaşlığım yok. Türkiye'de evlenmiş Suriyeli kadınlara hak tanınmasını istiyorum. Eğer vatandaşlık alırsam annemin ve kardeşlerimin mezarını ziyaret etmek için ülkeme gidip gelebilmek istiyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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