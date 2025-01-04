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Suriye'ye Dönen Abdullah Alorfi'nin Yıkılan Evi Önünde Gözyaşları

Suriye'ye Dönen Abdullah Alorfi'nin Yıkılan Evi Önünde Gözyaşları
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Suriye'de rejimin yıkılması sonrası Türkiye'den dönen Abdullah Alorfi, Humus'taki evinin enkazıyla karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Ailesini İstanbul'dan getirmek isteyen Alorfi'nin tek dileği, eşi ve 5 çocuğuna kavuşmak.

Suriye'de rejimin yıkılmasıyla Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli Abdullah Alorfi, Humus'taki enkaza dönen evini görünce gözyaşlarına boğuldu. Alorfi, tek dileğinin İstanbul'da bulunan eşi ve 5 çocuğunu ülkesine getirmek olduğunu söyledi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkelerine dönüyor. Suriye'nin Humus kentinde Esad'ın bombardımanından kaçarak Türkiye'ye sığınan Abdullah Alorfi, yıllar sonra özgürleşen ülkesine döndü. Ailesini getirmek için evini kontrole gelen Alorfi, evinin enkazıyla karşılaştı. Ailesini ülkesine getirebilme umuduyla Humus'a gelen Alorfi, enkaza dönen yuvasını görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı babanın tek dileği İstanbul'da ailesini ülkesine getirmek.

"Eşim ve 2 çocuğum hasta"

Eşi ve 5 çocuğunu ülkesine getirmek istediğini söyleyen Abdullah Alorfi, "Eşim ve 5 çocuğum İstanbul Esenyurt'ta, ikametleri bitti. Eşim ve 2 çocuğum hasta. Ben onları buraya getirmek istiyorum. Onları alıp getirmek istiyorum" dedi. - HUMUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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