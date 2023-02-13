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Suriye'ye bugüne kadar 58 yardım tırı ulaştı

Yerel Haberler

Suriye'ye bugüne kadar 58 yardım tırı ulaştı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, BM'ye ait 6 yardım tırının daha Suriye'nin kuzeyine geçmesi ile geçtiğimiz perşembe gününden bu yana toplam 58 yardım tırı bölgeye ulaştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, BM'ye ait 6 yardım tırının daha Suriye'nin kuzeyine geçmesi ile geçtiğimiz perşembe gününden bu yana toplam 58 yardım tırı bölgeye ulaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'ye BM üzerinden yardımlar sürüyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, BM'ye ait 6 yardım tırının daha Suriye ile Türkiye arasındaki uluslararası geçişlere açık olan Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndan deprem bölgesine geçmesi ile perşembe gününden bu yana toplam 58 yardım tırı bölgeye ulaştı. Yardım tırlarında gıda ve gıda dışı malzemeler olduğu ifade edildi.

Suriye'nin Halep şehrini ziyaret eden BM yardım sorumlusu Martin Griffiths, şehirde arama kurtarma çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek, "Bunca yıldır çok acılar çekmiş olan Halep'te bile o an bu insanların yaşadıklarının en kötüsüydü" dedi.

Griffiths, ofisinin hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin yaklaşık üç aylık insani ihtiyaçları karşılaması için önümüzdeki günlerde başvuruda bulunacağını belirtti. Artık insani aşamanın başlayacağını aktaran Griffiths, "Şimdi bizim yükümlülüğümüz acil olarak bu insanlara barınak, psikososyal bakım, yemek ve okul sağlamak" dedi. - HALEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birleşmiş Milletler Kahramanmaraş Türkiye Suriye Yerel Haberler

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