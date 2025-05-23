Suriye'ye 62 Binden Fazla Yardım Tırı Gönderildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, " Suriye'ye 2014'ten bu yana 62 binden fazla yardım kamyonu gönderildi. Bu, Türkiye hükümetinin Suriyelilere verdiği destekle birlikte gerçekten iyi bir iş birliği örneği. Bu iş birliği ve desteklerini takdirle karşılıyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Riskini Azaltma Stratejisi (UNISDR) uzmanları İsviçre'nin Cenevre şehrinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Suriye krizine yönelik insani müdahalenin geldiği nokta değerlendirildi. Toplanda, "Onlar bu müdahalenin imzasız kahramanlarıdır" ifadeleriyle yerel aktörlerin katkısına özel vurgu yapıldı. Ortak fon sistemleri olan Merkezi Acil Müdahale Fonu ile Gaziantep ve Şam'daki Suriye insani yardım fonlarının, esnek ve etkili müdahale mekanizmaları sağladığı belirtildi.

"Suriye'ye 2014'ten bu yana 62 binden fazla yardım tırı gönderildi"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu toplantıda, özellikle Gaziantep merkezli sivil toplum kuruluşlarının çabalarının desteklendiğini ve bu çabaların yerel iş birliği açısından örnek teşkil ettiğini ifade etti. Türkiye üzerinden Suriye'ye sadece bu yılın başından itibaren bin yardım tırının sınırı geçtiğini aktaran Wosornu, sınır ötesi yardım operasyonlarının bir gecede sona ermeyeceğini, ancak tüm taraflarla iş birliği içinde, sürecin sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiği dile getirdi. Direktör Edem Wosornu, "Ortaklarımızdan burada aldığım brifinglerden çok etkilendim. Suriye'ye 2014'ten bu yana 62 binden fazla kamyon gönderildi. Bu, Türkiye hükümetinin Suriyelilere verdiği destekle birlikte gerçekten iyi bir iş birliği örneği. Bu iş birliği ve desteklerini takdirle karşılıyoruz" dedi.

Wosornu, "Buradaki deneyimleri nasıl değerlendireceğimizi ve süreci nasıl sorumlu bir şekilde sonlandıracağımızı düşünmeliyiz" ifadeleriyle geleceğe yönelik planlamaya dikkat çekildi. - CENEVRE