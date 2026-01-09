Haberler

Suriye'de Şeyh Maksud Mahallesine gelen 20 otobüs, teslim olan SDG'li teröristleri farklı bölgelere götürecek

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik başlattığı operasyonda ateşkes ilan edilmiş olup, teslim olan teröristler için otobüsler bölgede hazırlandı.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonu kapsamında ilan edilen ateşkesin ardından Şeyh Maksud Mahallesine gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürecek.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenirken, bu sürenin saat 09.00'da sona erdiği aktarıldı. Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verildiği, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanarak sağlanacağı vurgulandı. Teslim olan SDG teröristleri için otobüsler geldi. Şeyh Maksud Mahallesine gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürecek. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
