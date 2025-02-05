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Suriye Lirası Dolar Karşısında Değer Kazanıyor

Suriye Lirası Dolar Karşısında Değer Kazanıyor
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Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte Suriye Lirası, dolar karşısında değer kazanıyor. Ülkede döviz alım satımının serbestleşmesi sonrası sarraflar sokaklarda döviz bozuyor.

ŞAM (İHA) – Suriye Lirası, rejimin devrilmesinin ardından dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomide de rahat nefes alınmaya başladı. Döviz alım satımındaki yasağın kalkmasının ardından Dolar ve Türk lirasının kullanımının arttığı başkent Şam'da sarraflar sokaklarda para bozuyor. 2011 yılında başlayan iç savaşın sona ermesiyle ülkesine dönen Suriyeliler Türkiye'den ve diğer ülkelerden getirdikleri dövizleri bozduruyor.

Suriyeli sokak sarrafı Ahmed Muhammed yaptığı açıklamada, "Rejim ilk çöktüğünde 1 dolar, 16 bin Suriye lirasına denk geliyordu. Sonra 13 bin Suriye lirasına denk geldi. Şu anda ise 1 doları 7 bin 500 Suriye parası olarak bozuyoruz. 2004'te Esad rejimi tarafından hapishaneye atıldım ve çok para harcayarak kendimi kurtardım şu anda da sokakta sarraflık yapıyorum" şeklinde konuştu.

Rejimin devrilmesiyle birlikte ülkedeki yabancı para yasağının kalktığını ifade eden sarraf Ahmed el Ahmed ise "Daha önce 100 dolarla yakalanan bir vatandaş olursa hemen tutuklanıyordu ama rejimin çökmesiyle böyle bir şey kalmadı" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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