Suriye Halkı Yeni Yıla Coşkuyla Girdi
Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürleşen Suriye halkı, yeni yıla coşkuyla kutlama yaparak merhaba dedi. Şam'da ve diğer birçok kentte havai fişek gösterileriyle kutlamalar gerçekleştirildi.
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürleşen halk, yeni yılı sevinçle karşıladı.
Esad rejiminin devrildiği Suriye'de yaklaşık 13 yılını savaşlarla geçiren Suriye halkı, yeni yıla coşkuyla "merhaba" dedi. Suriyeliler, başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda ve Kasyun Dağı'ndaki havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yıla girdi.
Suriye'nin birçok kentinde kutlamalar gece yarısına kadar sürdü. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel