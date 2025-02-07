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Suriye Halkı Emevi Camii'nde Cuma Namazı Kıldı

Suriye Halkı Emevi Camii'nde Cuma Namazı Kıldı
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Şam'da özgürlüğüne kavuşan halk, Emevi Camii'nde Cuma namazını kıldı. Yurt dışından gelen ziyaretçiler ve yerel halk, caminin tarihi önemini vurgulayarak bir araya geldi. Esad rejimine karşı olan duygu ve düşünceler paylaşıldı.

ŞAM (İHA) – Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk, Emevi Camii'nde cuma namazını kıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, cuma namazını kılmak üzere bugün de tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Yurt dışından ve ülkenin farklı noktalarından Emevi Camii'ne gelenler, namaz öncesi cami ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Dubai'den Suriye'ye gelen Raghad heyecanlı olduğunu belirterek, "Suriye'de iki gün kalacağım. Suriye'de en tarihi yer olan Emevi Camii'nde namaz kılmaya geldim. Burası bizim için çok önemli. Camiye geldiğimde aileme 'Rüyada mıyım değil miyim?' diye sordum. İlk defa Emevi Camii'nde doğru bilgiler veriliyor" dedi.

"Eskiden Esad'a dua ediliyordu, şu anda beddua ediliyor"

Cuma namazı için Emevi Camii'ne gelen Abdullah, "Eskiden cami hocaları sürekli Esad'a dua ediyordu, şu anda beddua ediliyor. Bizler Esad'ın idam edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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