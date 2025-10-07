Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Çalışma Ziyaretinde Bulunacak
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 8 Ekim tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin amacını ve detaylarını resmi bir açıklama ile bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel