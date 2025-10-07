Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Çalışma Ziyaretinde Bulunacak

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 8 Ekim tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin amacını ve detaylarını resmi bir açıklama ile bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 8 Ekim tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu. - ANKARA

