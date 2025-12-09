Halep saldırısının sembolü Ümran bebek, Esad'ın kaçtığı Sarayda konuştu

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ilk yıldönümü vesilesiyle dün akşam saatlerinde Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe Halep'teki hava saldırısında Enkazdan çıkarıldıktan sonra üstü toz içerisinde, yüzü kanlı bir halde ambulansın arka koltuğunda şok olmuş görüntüsüyle hafızalara kazınan Ümran da katıldı. Yaşadıklarını anlatan Ümran, "

1971'de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle onun yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan kanlı diktatörlük dönemi, muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son bulmuştu. Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü ile yaşanan Suriye devriminin ilk yıldönümü başkent Şam'da gün boyu kutlandı. Suriye halkı, devrimin ilk yıl dönümünü sokaklarda kutladı. Askeri geçit töreni ile başlayan kutlamalar akşam saatlerinde yerini Emevi Meydanı'nda havai fişek gösterileri ve konserler düzenlendi. Suriyeliler, şarkılar söyleyerek dans etti. Meydan üzerinde ayrıca paramotorla gösteri düzenlendi. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da Başkanlık Sarayı'nda ulusa seslendi. Eş-Şara'nın konuştuğu gecede duygusal anlar yaşandı. Dün akşam yayınlanan bir görüntü, Esad rejiminin saldırılarını ve işkencelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Saraydaki etkinliğe Halep'teki hava saldırılarının ardından enkazdan çıkarılan ve o dönem 5 yaşında olan Ümran da katıldı.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra üstü toz içerisinde, yüzü kanlı bir halde ambulansın arka koltuğunda şok olmuş görüntüsüyle hafızalara kazınan Ümran, dün akşamki etkinlikte yaşadığı korku dolu anları anlattı. Bombalamada yaralandığını söylediklerini ama kendisinin hatırlamadığını söyleyen Ümran, "Büyüdüm ve kalbimde bir boşluk var; bunun korku mu yoksa ağlama mı olduğunu bilmiyorum. Hikayemi sadece videolardan öğrendim. Kendimi toz içinde gördüm. Şimdi zaferle birlikte, hayatıma büyük ışık geri döndü" dedi. - ŞAM