Suriye Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı Basketbolda Buluştu
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, başkent Şam'da basketbol oynarken eğlenceli anlar yaşadı. Takım elbiseleriyle dikkat çeken ikilinin başarılı atışları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'nin başkent Şam'da basketbol oynadığı eğlenceli görüntüleri büyük ilgi topladı.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile basketbol oynadı. Takım elbiseleri ile dikkat çeken Şara ve Şeybani, dakikalarca basketboldaki hünerlerini sergiledi. Eş-Şara ve Şeybani'nin başkent Şam'da çekilen ve Şeybani'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ikilinin başarılı atışları kameralara yansıdı. Eş-Şara ve Şeybani'nin eğlenceli görüntüleri büyük ilgi topladı. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel