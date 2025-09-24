Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, New York'ta Sevgi Gösterisiyle Karşılandı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

New York'ta BM 80. Genel Kurul görüşmeleri devam ederken, BM binasının karşısında bulunan sokakta her yıl olduğu gibi bu yıl da Suriyeliler toplandı. Geçtiğimiz yıllarda Esad karşıtı eylemler için toplanan göstericiler, bu kez BM Genel Kurulu'na katılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'yı görmek üzere toplandı. Bugün BM konuşmasını gerçekleştiren eş- Şara daha sonra Suriyelilerin toplandığı alana yöneldi. Göstericilerin yanına gelen eş-Şara, Suriyelileri selamladı. Büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaşan eş-Şara için sloganlar atıldı. - NEW YORK