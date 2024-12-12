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Suriye'den Kaçan Aile Türkiye'de Yeni Bir Hayat Kurdu

Suriye'den Kaçan Aile Türkiye'de Yeni Bir Hayat Kurdu
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Halep'ten 2012 yılında Türkiye'ye kaçan Suriyeli çift, Antalya'da çiftçilik yaparak yeni bir yaşam kurduklarını ve Türk hükümetinin kendilerine büyük yardımlarda bulunduğunu anlattı. Çift, Suriye'ye dönmeyi hala hayal ettiklerini belirtti.

Halep'ten 2012 yılında kaçıp Türkiye'ye gelen ve burada tanıştıktan sonra evlenen 3 çocuk sahibi Suriyeli çift, Beşar Esad'ın kendilerine yaptığı zulmü anlattı. Antalya'da çiftçilik yapan Muhammet Nur Muhammet, " Suriye'de büyük bir zalimden kurtulduk, onun yaptığını bize gavur yapmadı. Türk hükümeti bize burada çok yardımcı oldu. Yemek, kıyafet, her türlü kömür odun yardımı yaptı, minnettarız" dedi.

2012 yılında Suriye'nin Halep şehrinden kaçıp Gaziantep'e gelen Minel Muhu ve Muhammet Nur Muhammet burada tanışıp evlendi. Ardından Antalya'ya yerleşen ve çiftçiliğe başlayan çiftin, 3 çocuğu dünyaya geldi. Şu anda kiraladıkları serada kabak yetiştiren Suriyeli aile, Halep'te yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

"Herkesin vatanı kendisine kıymetli"

3 çocuk annesi Minel Muhu, hayat normale döndüğünde ülkelerine dönmeyi çok istediklerini söyledi. 2012 yılında Halep'ten otobüslerle sınıra geldiklerini, yürüyerek sınırı geçtiklerini ve ardından Gaziantep'e ulaştıklarını anlatan Muhu, orada tanıştığı eşiyle evlendiklerini ve şimdi 3 çocuklarının olduğunu söyledi. Muhu "Halep'te evimiz vardı, ailemin evi gitti. Eşimin evi var. O zaman geldikten 1 sene sonra Esad bombayı atar atmaz evler yıkıldı. Ailem annem babam hayatta, Gaziantep'te yaşıyorlar, buradan memnunuz. Kabak üretiyoruz. Eşimle birlikte 7,5 dönüm alana kabak ektik. Günlük malımızı toplayıp, satıyoruz. Suriye'deki durum düzeldiği zaman memleketimize döneceğiz. Her şeyini özledim, toprağımız sonuçta, herkesin vatanı kendisine kıymetli" dedi.

"Onun yaptığını bize gavur yapmadı"

Eşi Muhammet Nur Muhammet ise 2012 yılında eşi gibi Halep'ten Gaziantep'e geldiğini belirterek eşiyle orada tanıştığını, 3 çocuklarının olduğunu, 2'sinin okula gittiğini söyledi. Gaziantep'ten Antalya'ya gelerek çiftçiliği öğrendiğini, sera kiralayıp kabak ektiklerini söyleyen Muhammet, "Suriye'de büyük bir zalimden kurtulduk, onun yaptığını bize gavur yapmadı. Binlerce insan cezaevinde çıktı, onlara şifa diliyoruz. Türk hükümeti bize burada çok yardımcı oldu. Yemek, kıyafet, her türlü kömür odun yardımı yaptı, minnettarız. İnsanlar artık dönmeye başlayacak ama ne zaman nasıl dönecek bilmiyorum. Biz şimdilik çalışmaya devam edeceğiz. Halep'te bir evim var, bir gün dönüp evimi tamir edip orada yaşayacağım" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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