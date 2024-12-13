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Suriye'deki yeni dönem sonrası mültecilerin dönüşü devam ediyor

Suriye'deki yeni dönem sonrası mültecilerin dönüşü devam ediyor
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Suriye'deki 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejiminin çökmesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı.

Suriye'deki 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejiminin çökmesiyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler memleketlerine dönmeye devam ediyor. 13 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan Mustafa Serhan da eşi ve Türkiye'de doğan 4 çocuğu ile birlikte memleketi Halep'e kesin dönüş yapanlardan biri. Uzun süre önce geldiği Türkiye'de hep merhamet ve yardım gördüğünü belirten Serhan, "Ankara Polatlı'da gayet çok güzel yaşadık. Polatlı halkına buradan çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında çok güzel arkadaşlıklar ve dostluklarımız oldu. 4 çocuğum da burada doğdu. Bizlere destek veren herkese teşekkürler. Bize sahip çıktılar, bunu asla unutmayız. Suriye de sizlerin ikinci bir ülkesi. Bunu unutmayın" dedi.

Halep'te iş yerlerinin olduğunu ve akrabalarının bulunduğunu belirten Serhan, kesin dönüş yaptığını ancak Türkiye ile ilişkilerini kesmeyip ticarete devam edeceğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Serhan, "Bizlere sahip çıktı. Hiçbir şey eksik etmedi, Allah razı olsun" diye konuştu.

Diğer mülteciler de artık memleketlerine dönme vaktinin geldiğini söyleyerek Türkiye'ye teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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