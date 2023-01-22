Suriye'deki savaşta gözlerini kaybeden siviller, aldıkları eğitimle yeniden okuyabiliyor Yerel Haberler Suriye'deki iç savaş nedeniyle görme yetilerini kaybeden siviller, İdlib'deki eğitim merkezinde yeniden okuyabilme fırsatı buluyor. Suriye'deki iç savaş nedeniyle görme yetilerini kaybeden siviller, İdlib'deki eğitim merkezinde yeniden okuyabilme fırsatı buluyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 2019'dan beri hizmet veren Abdullah İbni Ümmü Mektum Eğitim Merkezi, savaşta görme yeteneğini kaybedenlere umut oluyor. Merkezde verilen eğitimde Braille alfabesi kullanılarak görme engellilerin yeniden okuyup yazabilmesi sağlanıyor. Merkez yetkilisi Yemen Bakro, eğitim alanların iş bulmalarına imkan tanındığını, ayrıca Kuran-ı Kerim'i ezberleyenlere sertifika verildiğini belirtti. Merkezde 25 görme engelli öğrencinin eğitim aldığını aktaran Bakro, eğitim için özel araçların kullanıldığını vurguladı. Öğrencilerden Muhammed Nur Al-Sayed ise merkezde 1 yıldır eğitim aldığını, Kur'an-ı Kerim'in yarısını ezberlediğini söyledi. Sabah araçla evlerinden alınıp merkeze getirildiklerini söyleyen Al-Sayed, ezber ve eğitim uygulamaları yaptıklarını belirtti. - İDLİB Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Suriye İdlib Yerel Haberler

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