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Suriye'deki Muhalif zaferi, Türkiye'deki Suriyelilerin Memleket Hasretini Dindiriyor

Suriye'deki Muhalif zaferi, Türkiye'deki Suriyelilerin Memleket Hasretini Dindiriyor
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Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratmasının ardından Türkiye'deki Suriyeliler memleketlerine, özellikle Halep'e dönüş yapmaya başladı. Uzun yıllar Türkiye'de kalan Suriyeliler, ülkelerine dönüş yapmanın heyecanını yaşıyor.

Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü ele geçirmesi, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin memlekete dönüş heyecanını arttırdı. Uzun yıllardır vatan hasreti çeken Suriyeliler, özlemini duydukları topraklara geri dönmeye devam ediyor.

Son gelişmelerin ardından Türkiye'de yaşayan birçok Halepli, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Resmi işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek ve el sallayarak Halep'e doğru yola çıktı.

"Türklerle kardeş gibi olduk, onlara çok teşekkür ediyorum"

Yıllar sonra ülkesine dönen Taha Ariri,"Yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye'deyim çok güzel günlerimiz geçti ve Türklerle kardeş gibi olduk onlara çok teşekkür ediyorum. Esad'ın Suriye'ye terk etmesinin ardından Halep'e ailemle geçiş yapıyoruz. Türk kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Çünkü bizim zor günlerimizde bize el uzattılar ve her zaman yanımızda oldular" dedi.

"Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok güzel baktılar"

Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye geldiklerini ve şimdi ise memleketlerine dönüş yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Ali Hariri, "Suriye'de savaş olduğu için mecbur kalarak Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. Türklerden Allah razı olsun. Bizim zor günlerimizde bize el uzattılar ve kapılarını açtılar. Türkiye'de 10 yıldan fazla kalarak güzel vakit geçirdik. Ailemize baktık, çocuklarımızı büyüttük ve şimdi memleketimize dönüş yapıyoruz. Halep'teki evimiz yıkıldı ama çalışarak tekrar evimizi yapacağız ve hayata tutunarak yaşamımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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