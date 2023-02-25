Suriye'deki evi bombalardan, Türkiye'deki evi depremden yıkıldı

HATAY - Suriye'de çıkan iç savaş sonrası Hatay'a kaçan Suriyeli aile Şadi Habbuş ve ailesinin yaşadıkları ev, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerle bir oldu.

Suriye'de çıkan iç savaş sonrası Türkiye'nin Hatay iline kaçan Suriyeli Şadi Habbuş ve ailesinin kaldığı bina, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olurken sahibi oldukları 2 otomobil ise bina enkazının altında kalarak kullanılmayacak hale geldi.

Suriye'de savaş nedeniyle kaçtıklarını, orada evlerinin yıkıldığını, Türkiye'de de deprem nedeniyle evlerinin yıkıldığını belirten Habbuş, ' Suriye'den savaş nedeniyle kaçtık evlerimiz yıkıldı Türkiye'ye geldik çok şükür yaşadık çalıştık çabaladık. Deprem sonrası enkaz altında kaldık ama iyiyiz. Kardeşimin ailesi yok oldu hepsi vefat ettiler. Arama-kurtarma ekiplerine çok teşekkür ederim. Biz sadece güvenli bir yaşam istiyoruz. Türk kardeşlerimizden şunu istiyoruz, evet hata yapan çok Suriyeli var. Yolunda dürüst bir şekilde insanlara yardım eden de oldu hatasız kul olmaz" dedi.

Saer Taha," Suriye'de yaşıyorduk ve savaş başladı. Evlerimiz üzerimize yıkıldı. Sonra yeni hayatlar aramaya başladık. Güvenli bir yaşam amaçlı ve çocuklarımızın geleceğini güvence altına almaktı. Sonra Türkiye'ye geldik ve güven ve huzur bulduk. Çocuklarımızı huzur içinde büyütmeye çalıştık. Sonra büyük deprem gelene kadar çok şükür diyoruz. Allah'tan geldi ve enkaz altında kaldık çalıştık çabaladık. Paramız arabamız yok oldu. En zoru da sen enkaz altında iken annen ve kardeşin seni arayıp enkaz altındayız bizi kurtar demesi çok zor bir durum. Eşimi, çocuklarımı yoksa kendimi mi kurtarayım, yoksa diğer enkaz altında olan anne ve kardeşini mi. Türkiye'de ki kardeşlerime teşekkür ediyorum bizlere destek çıktı bizleri enkazdan çıkardı" diye konuştu.