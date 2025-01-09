Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Suriye'de Yerinden Edilenlerin Geri Dönüş Süreci Analiz Edildi

Suriye'de Yerinden Edilenlerin Geri Dönüş Süreci Analiz Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Doktorları Derneği, Suriye'de yerinden edilmiş toplulukların geri dönüş istekleri ve karşılaştıkları zorlukları belirlemek amacıyla ihtiyaç analiz raporu yayınladı. Rapor, güvenlik, kamu hizmetleri ve istihdamın önemini vurguladı.

Dünya Doktorları Derneği tarafından Suriye'de yerinden edilen toplulukların ihtiyaçlarını belirlemek adına 'ihtiyaç analiz raporu' yayınlandı. Raporda, Suriyelilerin ülkelerine dönme istekleri ve bu süreçte karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

Dünya Doktorları Derneği, Suriye'de yerinden edilmiş toplulukların ihtiyaçlarını belirlemek adına kapsamlı bir ihtiyaç analizi raporu yayınladı. Savaş öncesinde Güney İdlib ve Kuzey Hama bölgelerinde yaşayan kişilerin geri dönüş niyetlerini inceleyen araştırma, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı sekiz farklı lokasyona odaklandı. Rapor, bölgede yaşayan kişilerin geri dönüş niyetlerini ve karşılaştıkları zorlukları detaylandırdı. Araştırmaya göre, yerinden edilen kişilerin yüzde 44'ü 6 ay ile 1 yıl içerisinde geri dönmeyi planlarken, yüzde 41'i tam istikrar sağlanana kadar beklemeyi tercih ediyor. Ancak yüzde 38'lik bir kesim, gerekli şartlar sağlanmadığı için geri dönmeyi düşünmüyor. Araştırma sonuçları, savaşın etkileriyle yüzleşen toplulukların geri dönüş kararında en kritik faktörler arasında güvenlik, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği ve istihdam imkanlarının bulunduğunu ortaya koyuyor. Yayınlanan raporda, özellikle zarar görmüş altyapının onarılması, istihdam imkanlarının artırılması ve çocuklar için eğitim fırsatlarının oluşturulmasının geri dönüş sürecini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Dünya Doktorları, sürdürülebilir bir geri dönüş süreci için uluslararası iş birliğinin ve çok sektörlü desteğin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle altyapı yenileme, mayın temizliği ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda acil eylem çağrısında bulunuyor.

"Suriye'de yaşamı yeniden inşa etmek için çalışıyoruz"

Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geri dönüş sürecine ilişkin Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, "Dünya Doktorları olarak, 2011 yılından bu yana Suriye'de faaliyet gösteriyoruz. Yerinden edilmiş topluluklara sağlık hizmetleri, psikososyal destek ve sosyal koruma programları sunarak onların yaşam şartlarını iyileştirmek ve sürdürülebilir çözümler oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Savaşın etkisi altındaki insanlara destek sağlamak için, Suriye'de yaşamı yeniden inşa etmek için çalışıyoruz. Halep'te on bir, İdlib'de ise beş sağlık merkezi aracılığıyla doğrudan ya da ortaklıklarımız yoluyla insani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ancak yıkılmış evler, altyapı eksiklikleri, sağlık hizmetlerine erişim sorunları ve patlamamış mühimmatlar gibi güvenlik riskleri, bu insanların memleketlerine dönüşlerinin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Afra Saraçoğlu'nu o halde görenler çıplak sandı
img

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
img

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Canlı yayında evinin küle döndüğü anları izledi: Kaybım büyük
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü

Yeni aşkını ilan edip Wanda'yı da şoke edecek bir not düştü

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden kapalı? 11-13 Ocak İstanbul metro açık mı? İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı? 13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası) Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.