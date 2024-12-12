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Suriye'de Yeni Dönem: Muhalifler Güllerle Barış Mesajı Veriyor

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası hayat normale dönmeye başlarken, muhalif askerler başkent Şam'da silahlarının namlusuna güller koyarak barış mesajı veriyor. Suriyeliler, yeni yönetimin sağladığı huzuru kutluyor.

Surie'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'da hayat normale dönmeye başlarken, muhalif askerler silahlarının namlusuna gül koyarak halka yeni yönetimle ilgili mesaj veriyor.

Suriye'de muhaliflerin 63 yıllık Esad rejimini devirmesinden sonra hayat normale dönüyor. Huzurun tekrar hakim olmaya başladığı ülkede, muhalifler başkent Şam sokaklarında asayişi sağlarken, rejim askerlerinin zulmünden bunalan Suriyeliler de askerlere yoğun sevgi gösteriyor.

Şam'ın işlek çarşılarında güvenliği sağlayan askerler, silahlarının namlularına taktıkları güllerle yeni döneme ilişkin anlamlı mesajlar vererek, ülkede artık savaşın değil barışın hakim olacağını belirtti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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