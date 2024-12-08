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Suriye'de rejimin düşüşü Afyonkarahisar'da sevinçle karşılandı

Suriye'de rejimin düşüşü Afyonkarahisar'da sevinçle karşılandı
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Suriye'de rejimin düşüşü yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da sevinçler karşılanırken, ellerinde Suriye ve Türk bayrakları ile bir araya gelen Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Suriye'de rejimin düşüşü yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da sevinçler karşılanırken, ellerinde Suriye ve Türk bayrakları ile bir araya gelen Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Suriye'de Baas rejiminin düşmesi ve yönetimin muhalif gruplar tarafından teslim alınması sonrası ülkenin özgürlüğe kavuşması, Afyonkarahisar'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Ellerine Suriye'nin yeni bayrakları ve Türk bayraklarını alan mülteci grup, ardından Zafer Kent Meydanı'nda bir araya geldiler. Burada sevinç gösterisinde bulunan grup üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettikleri sloganlar atarak ülkelerine dönüş yolunun açılmasında sağladığı desteklerden ötürü kendisine şükranlarını ilettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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