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Suriye'de Rejim Devrildi, Şam'da Kutlamalar Başladı

Suriye'de Rejim Devrildi, Şam'da Kutlamalar Başladı
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Suriye'de 61 yıllık rejimin devrilmesinin ardından Şam'da halk büyük bir coşkuyla kutlamalar yaptı. Emevi Meydanı'nda trombon ve trampetlerle toplanan kalabalık, Esad rejiminin sona ermesini sevinçle karşıladı.

Suriye'de 61 yıllık rejimin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'da trombon ve trampetlerle kutlama yaptı. Emevi Meydanı'nı dolduran kalabalık havadan görüntülendi.

Suriye'de 61 yıllık rejimin devrilmesinin ardından birçok noktada kutlamalar devam ediyor. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan halk, trombon ve trampetlerle kutlama yaptı. Emevi Meydanı'nı dolduran kalabalık havadan görüntülendi. Kutlamalara katılan bazı kişiler ise Emevi Meydanı'nın simgesi Şam Kılıcı Anıtı'na çıktı.

Şam'da hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ile Hamidiye Çarşısı'nda hareketlilik başladı. Halk alışverişini yaparken, aynı zamanda darbuka eşliğinde zaman zaman Esad rejiminin devrilmesini kutluyor.

Şam'da sokağa çıkma yasağının dün itibariyle sona ermesinin ardından, Suriyeliler kutlamalara akşam saatlerine kadar devam ediyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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