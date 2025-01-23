Suriye'de Rejim Değişikliği Sonrası Restorasyon Çalışmaları Başladı

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesiyle yurtlarına geri dönen Suriyeliler, rejimin bombaladığı evlerinde restorasyon çalışmalarına başladı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesiyle ülke yepyeni bir döneme girdi. Halkına zulmeden ve ülkenin birçok kentine bomba yağdıran Esad rejiminin geride bıraktığı hasarı iyileştirme çalışmaları başladı. Esad'ın zulmünden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan başkent Şam'a bağlı Deraya ilçesinde binalardaki onarım süreci hızlandı.

Esad rejiminin zulmüne tanık olan ve evi yıkılan İymad Şiredi, "Allah'a çok şükür Esad'dan kurtulduk. Şehrimizi yerle bir etti ama şimdi içimiz rahatladı. Binamı onarırken tekrar yerle bir ederler diye korkuyordum. Ben Deraya'ya girdiğimde tüm binaların yerle bir olduğunu gördüm. Elhamdülillah tekrar inşa etmeye başladık. Daha önce Şam'da kirada oturuyorduk. Elhamdülillah Esad rejimi düştükten sonra evimizi tekrar inşa etmeye başladık ve çok şükür bitmek üzere" dedi. - ŞAM