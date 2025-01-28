Suriye'de Rejim Cephaneliği Ele Geçirildi: Çocuklar Hedef Alınıyordu

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte mahallelerdeki cephanelikler ele geçirildi. Rejim güçlerinin Suriye halkına karşı kullanmak üzere hazırladığı onlarca füze ve bomba görüntülendi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle rejimin işlediği insanlık suçları gözler önüne serilmeye başlandı. Rejim askerlerinin başkent Şam'da halkına karşı kullanmak üzere hazırladığı füzeler, bombalar ve yollara yerleştirilen mayınların bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Mayınların insan yoğunluğunun olduğu bölgelere yerleştirildiğini söyleyen askerler, çocukların dahi hedef alındığını söyledi.

"Çocuklar oyun için çıktıklarında ellerinde patlıyordu"

Ele geçirilen cephaneliğin sorumlusu Abu Vaheb, "Bunların hepsi mayın. Esad, bunları Hizbullah ve PKK ile birlikte kendi halkına kullanıyordu. Bunlar büyük mayınlar ve etkisi çok fazla. Burası mayın deposu olarak kullanıyordu, biz geldik ve ellerinden aldık. Bu mayınları gömüyorlardı ve çocuklar oyun için çıktıklarında ellerinde patlıyordu. Çocukları bile hedef alıyorlardı" dedi. - ŞAM