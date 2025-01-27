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Suriye'de Rejim Bombalarıyla Yıkılan Binalar Yeniden Onarılıyor

Suriye'de Rejim Bombalarıyla Yıkılan Binalar Yeniden Onarılıyor
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Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından bombalanan Zabadani ilçesindeki binalar, normalleşme süreci ile birlikte onarıma alınıyor. Esad rejiminin saldırılarında mağdur olan Suriyeliler, evlerini yeniden inşa etmek için çaba gösteriyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından bombalanan binalar onarılıyor.

Suriye'de, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından normalleşme süreci başladı. Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırılarda büyük yıkıma uğrayan yerleşim alanlarına dönüşler devam ediyor. Rejimin bombaladığı başkent Şam'ın Zabadani ilçesinde binaları onarmaya başlayan Suriyeliler, yaşam alanlarını eski halline getirmek için büyük çaba sarf ediyor.

"Esad bizi açlıkla sınadı"

Zabadani ilçesinde yaşayan ve evi bombalanan Mahmud Musa yaptığı açıklamada, "Esad rejimi her yeri yıktı, enkaza çevirdi. Ekmeğimizi, yemeğimizi her şeyimizi aldı. Suriye'de, Zabadani'de bizi açlıkla sınadı. Bizi buradan göçe zorladı. Ama şimdi geri döndük, Allah'ın izniyle yeniden inşa edeceğiz" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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