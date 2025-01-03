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Suriye'de Özgürlük Kutlaması: Emevi Camii'nde Cuma Namazı

Suriye'de Özgürlük Kutlaması: Emevi Camii'nde Cuma Namazı
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk, başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde dördüncü cuma namazını kıldı. Namaz sonrası, özgürlüklerini kutlayan Suriyeliler yeni bayrağı salladı.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan halk, başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde cuma namazını kıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından dördüncü cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Emevi Camii'ne gelenler, namaz öncesi cami ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yüzlerce kişi avluda ve içeride saf tutarak cuma namazını kıldı.

Namazın ardından ülkenin yeni bayrağını sallayan Suriyeliler, özgürlüğü kutladı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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