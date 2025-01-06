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Suriye'de Kabun Mahallesi: İç Savaşın İzleri ve Hayalet Bir Yerleşim

Suriye'de Kabun Mahallesi: İç Savaşın İzleri ve Hayalet Bir Yerleşim
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Şam'ın kuzeyindeki Kabun mahallesi, 2011'den bu yana süren iç savaş sırasında uğradığı bombalamalarla yerle bir oldu. Dron ile görüntülenen mahallede geçmişte 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi ise sadece çobanlar hayvan otlatıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyinde 70 bine yakın insanın yaşadığı ancak yaşanan iç savaşla birlikte rejimin saldırılarında bombalanarak enkaza dönen Kabun mahallesi görüntülendi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş ağır çatışmalara sahne oldu. Savaşla birlikte başkent Şam'ın birçok mahallesi yerle bir olurken çok sayıda yerleşim yeri de enkaza döndü. Şam'ın kuzeyinde bulunan Kabun mahallesi de bombalamalarla birlikte enkaza dönen mahallelerden biri oldu. Savaştan önce 70 bine yakın insanın yaşadığı Kabun Mahallesi dron ile havadan görüntülendi. Enkaza dönen mahallede geçmişte insanların sesleri yankılanırken şimdilerde ise çobanlar hayvanlarını otlatıyorlar.

"Burayı hava saldırılarıyla yerle bir ettiler"

Kabun mahallesinin muhaliflere ait tünellerin olduğu iddiasıyla bombalandığını söyleyen Abu Menze Ahras, "Burada 70 bin kadar insan yaşıyordu ama muhaliflerin tünelleri olduğu söylenerek hava saldırısı gerçekleştirildi. Burayı hava saldırılarıyla yerle bir ettiler ve insanlar da göç etmek zorunda kaldı. Rejim döneminde kimse buraya giremiyordu. Hatta biz evlerimize gelip bakmak istediğimizde izin alıyorduk. Herkes geçemiyordu, sadece çobanlar ve çiftçiler geçebiliyordu. Rüşvet verip burayı tarım için kullanabiliyorduk" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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