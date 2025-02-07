Suriye'de İthal Ürün Yasağının Kalkması Halkı Sevindirdi

Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte ithal ürün yasağının sona erdiği başkent Şam'da halk ithal meyve ve sebzeye ulaştı.

Suriye'de Esad rejiminin ardından halk rahat nefes almaya başladı. Ekonomik yükselişin olduğu Suriye'de başkent Şam'da esnaf, manav tezgahlarında tropikal meyveleri satmaya başladı. Uzun yıllar sonra ithal meyveleri satın alabilen Suriyeliler, ithal meyvelere yoğun ilgi gösteriyor.

"İthal meyvelerden sadece Ananas vardı"

Suriyeli esnafı Yussef, "Yabancı meyvelerden sadece Ananas vardı. Adet fiyatı 200 bin Suriye parasıydı. Şu anda adet fiyatı 25 bin Suriye parası oldu. Bazı meyvelerle ilk defa karşılaştık" dedi.

"Yasağın kalkmasıyla birlikte tezgahlarda görebiliyor ve de herkes alabiliyor"

Meyve fiyatlarında düşüş olduğunu ifade eden esnaf Abu Muhammed ise, "Daha önce tropikal meyveler çok yoktu. Sadece ananas vardı ve fiyatı 200 bin Suriye parasıydı. Şu anda bir adet ananas 25 bin Suriye parası yapıyor. Suriye'de ithal ürün yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlarda görebiliyor ve herkes satın alabiliyor" dedi. - ŞAM