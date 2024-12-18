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Suriye'de İlk Resmi İç Hat Uçuşu Gerçekleştirildi

Suriye'de İlk Resmi İç Hat Uçuşu Gerçekleştirildi
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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e gerçekleştirilen ilk iç hat uçuşu dikkat çekti. Uçak, yeni Suriye bayrağı ile sefer yaptı.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden uçak Halep'e indi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bugün Şam Uluslararası Havalimanı'ndan resmi ilk uçuşun gerçekleştirileceği açıklanmış, daha sonra resmi uçuşun ilerleyen tarihlerde olacağı ancak bugün ise deneme uçuşunun yapılacağı kaydedilmişti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'nda ilk iç hat uçuşu gerçekleştirildi. Şam'dan hareket eden ve gazetecilerle birlikte 43 kişiyi taşıyan uçak Halep Havalimanı'na vardı.

Uçak üzerindeki yeni bayrak dikkat çekti

Esad rejiminin devrilmesi sonrası bayraklarda yaşanan değişimle birlikte uçaklarda da yenilenme yapıldığı görüldü. Uçağın kanat ve kuyruk bölümünde bulunan üç yıldızlı yeni Suriye bayrağı dikkat çekti. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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