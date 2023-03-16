Suriye'de halk iç savaşın 12. yılında Esad'ı protesto etti

Suriye'de halk iç savaşın 12. yıl dönümünde Beşar Esad rejimini protesto etti.

Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı ayaklanmaların üzerinden 12 yıl geçti. İç savaşın yıl dönümünde Suriye'nin kuzeybatısındaki şehir ve kasabalarında halk düzenlediği gösterilerde rejimi protesto etti. Halep'e bağlı El-Bab ilçesinde toplanan yüzlerce Suriyeli, rejim karşıtı gösteri düzenledi. Protestocular, "Suriye bizim, Esad'ın değil", "Yaşasın Suriye", "Beşar Esad gidecek" şeklinde sloganlar attı. Gösterilere katılanlar yaptığı açıklamada, "Buraya taleplerimizde kararlı olduğumuzu tüm dünyaya göstermek için geldik" dedi. Rejim tarafından zorla yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönmesini istediklerini ifade eden gösterici Abu Muhammed, "Rejim düşene kadar meydanlarda kalacağız" diye konuştu. Gösterilere katılan Muhammed Al-Said ise, 2011'de başlayan rejim karşıtı harekete devam edeceklerini dünyaya göstermek için meydanlara çıktıklarını söyledi. - İDLİB