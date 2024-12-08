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Suriye'de Esed rejiminin son bulması Ankara'da coşkuyla kutlanıyor

Suriye'de Esed rejiminin son bulması Ankara'da coşkuyla kutlanıyor
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Suriye'de Esed rejiminin son bulması, Ankara'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmaya devam ediyor.

Suriye'de Esed rejiminin son bulması, Ankara'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmaya devam ediyor. Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından birçok yerde kutlama yapılmaya başlandı. Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp sevinç gösterisinde bulundu. Gruptakiler, Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı salladı. Kutlama yapan Suriyeli, "Allah'a çok şükür biz kazandık. İnşallah Suriye'ye geri döneceğiz. Türkler bize çok iyi davrandı. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Allah bu milletten razı olsun. Türklerle Suriyeliler yan yanadır. Allah Türklerden bin kere razı olsun. Bizi güzel bir şekilde misafir ettiler. Allah razı olsun Türk milletinden. Allah razı olsun Erdoğan'dan" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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