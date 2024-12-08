Suriye'de Esed Rejiminin Düşmesiyle Kutlamalar Başladı
Suriye'de Esed rejiminin sona ermesi sonrası Suriyeli vatandaşlar, Örnek Mahallesi'nde kutlamalar gerçekleştirdi. Muhalif grupların başkent Şam'a girmesiyle birlikte coşku dolu anlar yaşandı.
Suriye'de Esed rejiminin son bulmasının ardından ekseriyetle Suriyeli vatandaşların ikamet ettiği Örnek Mahallesi'ndeki kutlamalar havadan görüntülendi.
Muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından birçok yerde kutlama yapılmaya başlandı. Örnek Mahallesi'nde de tekbir getiren Suriyeli gruplar, slogan atıp sevinç gösterisinde bulundu. - ANKARA