Suriye'de Esad Sonrası İlk Cuma Namazı Emevi Camii'nde Kılındı
Suriye'nin başkenti Şam'da, Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk, tarihi Emevi Camii'nde ilk cuma namazını kılmak için toplandı. Kalabalık, Esad sonrası yeni bir dönemin heyecanını yaşadı.
Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde toplandı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşanıyor. Suriyeliler, Esad sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti. Camide toplanan kalabalık tekbir getirdi. - ŞAM