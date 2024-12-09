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Suriye'de Esad Rejimi Devrildi, Başkent Şam'da Kutlamalar

Suriye'de Esad Rejimi Devrildi, Başkent Şam'da Kutlamalar
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Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesiyle başkent Şam'da başkanlık sarayı sessizliğe büründü. Muhalif askerler, sarayı kontrol altına alarak temizlik çalışmalarına başladı ve kutlamalar devam ediyor.

Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesiyle başkent Şam'daki Başkanlık Sarayı sessizliğe gömüldü.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle ülke geçiş dönemine girdi. Muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla halk kutlamalara devam ederken, Esad'ın başkanlık sarayı da sessizliğe gömüldü. Sarayda konuşlanan muhalif askerler, kendi kontrollerine geçmeden yağmaya uğrayan sarayda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Muhalif grupların sarayı yeni yönetim için hazırladığı öğrenilirken, sarayın tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında mevzilendiği görüldü. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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