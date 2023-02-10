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Suriye'de depremdeki can kaybı bin 387'ye ulaştı

Yerel Haberler

Suriye'de depremdeki can kaybı bin 387'ye ulaştı

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının bin 387'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 326'ya yükseldiği bildirildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının bin 387'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 326'ya yükseldiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremlerde can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybının bin 387'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 326'ya yükseldiğini bildirildi. Bakanlık, sağlık ekiplerinin gerekli tedavi ve psikolojik desteğin sağlandığı sığınaklarda ve etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü de aktardı. - HALEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Suriye Yerel Haberler

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