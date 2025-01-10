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Suriye'de Cuma Namazı İçin Emevi Camii'nde İzdiham

Suriye'de Cuma Namazı İçin Emevi Camii'nde İzdiham
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'ni dolduran kalabalık, izdihama yol açtı. Cuma namazı sırasında fenalaşan bazı kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından cuma namazını kılmak için bir kez daha Emevi Camii'ne gelen insanların neden olduğu izdihamda fenalaşanlar, ambulanslarla hastaneye taşındı.

Suriye'de Esad rejimin devrilmesinin ardından insanların cuma namazını özgürce kılmak için Emevi Camii'ne akınları devam ediyor. Emevi Camii'ne gelenler yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk nedeniyle fenalaşan insanlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Duvarların ve araçların üstlerine çıkan Suriyelilerin Emevi Camii'nde oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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