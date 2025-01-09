Suriye'de Çocuklar Enkaz Üstünde Futbol Oynuyor

Suriye'de rejimin bombardımanlarında enkaza dönen yerleşim bölgesinde çocuklar, molozlardan temizledikleri sahada futbol oynayarak eğleniyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad rejiminin saldırılarının izlerini taşıyor. Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen mahalledeki futbol sahası, çocuklar için yeniden oyun alanı oldu. Yıllar sonra mahallelerine özgürce giren aileler, çocuklarının futbol oynayabilmeleri için molozlarla kaplı sahayı temizledi. Moloz yığınları içerisinde futbol oynayan çocuklar, futbolcu olma hayaliyle kumla kaplı sahada ter döküyor.

Arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan İbrahim El İbrahim yaptığı açıklamada, "Futbol oynayacağımız başka bir yer yok. Evlerimizi yıktılar, enkaza çevirdiler. Buraları temizleyip futbol oynamaya başladık. En çok sevdiğim futbolcu Cristiano Ronaldo" dedi.

"Ünlü bir futbolcu olmak istiyorum"

Ammar Hazimi ise, "Biz burada enkazın dibinde futbol oynuyoruz. Burası bir sahaydı ama binalar yıkılınca sahamız harap oldu. Komşuların yardımıyla sahayı temizleyip futbol oynamaya başladık. En sevdiğim futbolcu Lionel Messi. Meşhur bir futbolcu olmak istiyorum. Önce okula gidiyorum, sonra buraya gelip futbol oynuyoruz" diye konuştu. - ŞAM